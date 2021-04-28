5.7 مليون مسافر عبر مطار دبي

دبي (الاتحاد) استعاد مطار دبي خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 89% من شبكة الربط مع بلدان العالم، نحو 63% من الوجهات التي كان يخدمها قبل جائحة كوفيد-19، بحسب بيانات صادرة عن مطارات دبي، والتي أفادت استئناف نحو 74% من شركات الطيران الدولية رحلاتها عبر المطار.

وقالت مطارات دبي في بيان اليوم: إن مطار دبي الدولي نجح في إنهاء الربع الأول من 2021 بشكل إيجابي، مسجلاً انتعاشاً تدريجياً وثابتاً في كل من أعداد المسافرين وأحجام البضائع، مشيراً إلى أن إجمالي عدد المسافرين الذين تمت خدمتهم خلال الربع الأول من هذا العام بلغ 5.75 مليون، بانخفاض نسبته 67.8% مقارنة بالربع الأول من عام 2020، والذي لم يتأثر إلى حد كبير بتعليق العمليات المرتبطة بالوباء من قبل شركات الطيران والمطارات في جميع أنحاء العالم في نهاية شهر مارس.

وعلى صعيد الشحن، الذي أظهر مرونة أكبر مقارنة بشريحة المسافرين طوال الوباء، واصل انتعاشه القوي على الرغم من انخفاض سعة البطن. تعامل مطار دبي الدولي مع إجمالي 550.811 طناً من الشحن الجوي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021، وهو ارتفاع سنوي بنسبة3.2%.

أما على صعيد إجمالي حركة الطائرات خلال الربع الأول، فقد بلغت 50.176 حركة، بانخفاض 38.3% عن العام الماضي، مما يعكس تأثير الوباء على عمليات شركات الطيران.

احتفظت الهند، التي تعد سوقاً قوياً لدولة الإمارات، بمركزها كأعلى الوجهات الدولية تعاملاً مع مطار دبي الدولي حسب أعداد المسافرين، حيث بلغ عدد المسافرين خلال الربع الأول إلى 1.384.448، ويعود ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع أعداد المسافرين إلى المدن التالية، نيودلهي ومومباي. وجاءت باكستان في المرتبة الثانية بعدد 454.294 مسافراً، تليها بنجلاديش (221.027 مسافراً) وروسيا (196.890 مسافراً). وتشمل بلدان أخرى منها مصر وتركيا. وكانت المدن الثلاث الأولى هي نيودلهي (262.035 مسافراً)، ودكا (178.593) تليها أديس أبابا (169.715 مسافراً).

وقال بول جريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: «في حين أن أرقام حركة المرور للربع الأول من هذا العام أقل من الأرقام الشهرية التي تعاملنا معها قبل مارس 2020، إلا أنها مشجعة للغاية في سياق الوضع العالمي الحالي، وتعكس مرحلة التوحيد في تعافي أعمالنا. كمحور مهم، سيواصل مطار دبي الدولي لعب دوره في تمكين التنقل والاتصال، والمساهمة في الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي الذي تشتد الحاجة إليه على مستوى العالم».