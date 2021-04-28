البرلمان الأوروبي يصدق على الاتفاق التجاري مع بريطانيا

وافق البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء على الاتفاقية التجارية الجديدة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد

انسحاب بريطانيا من الاتحاد. أعلن ذلك ديفيد ساسولي رئيس البرلمان الأوروبي.

ومن بين 697 عضوا شاركوا في تصويت البرلمان الأوروبي أيد الاتفاق 660 عضوا وعارضه 5 أعضاء وامتنع 32 عضوا عن التصويت.

يذكر أن الاتفاقية الضخمة تغطي ليس فقط العلاقات التجارية بين الجانبين ولكن أيضا قواعد المنافسة وحقوق الصيد والشروط المستقبلية للتعاون في مجالات الأمن والقضاء والنقل والطاقة.

ومن المتوقع دخول الاتفاقية التي تقع أكثر من 1000 صفحة حيز التطبيق اعتبارا من أول مايو المقبل.

يذكر أنه بدأ تطبيق الاتفاقية بشكل انتقالي منذ بداية العام الحالي من أجل السماح لأعضاء البرلمان الأوروبي بمراجعتها والتصديق عليها. وتنتهي الفترة الانتقالية لتطبيق الاتفاقية يوم 30 أبريل الحالي، كما سبق

الاتفاق على ذلك بين الجانبين البريطاني والأوروبي.

وكان البرلمان الأوروبي قد وافق على الاتفاقية في ديسمبر الماضي بعد التوصل إليها بوقت قصير.

وكان أعضاء البرلمان الأوروبي قد هددوا في وقت سابق بتأجيل التصديق على الاتفاقية بسبب استمرار الخلاف مع لندن حول القواعد التجارية الخاصة بأيرلندا الشمالية المقررة في اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد

الأوروبي عام 2019.