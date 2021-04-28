النفط يهبط مع تزايد المخاوف من موجة كورونا في الهند

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء، وذلك في ظل انتشار فائق السرعة لحالات الإصابة بكوفيد-19 في الهند وزيادة فاقت التوقعات لمخزونات الخام في الولايات المتحدة.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات بما يعادل 0.05 بالمئة إلى 66.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 0525 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد زيادة 1.2 بالمئة أمس الثلاثاء.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي خمسة سنتات أو 0.08 بالمئة إلى 62.89 دولار للبرميل بعد ارتفاع 1.7 بالمئة أمس.

وأفاد مصدران بأن معهد البترول الأميركي رصد زيادة في مخزونات النفط الخام إلى 4.319 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وهو ما يفوق كثيرا الزيادة التي أشارت إليها تقديرات المحللين في استطلاع رأي أجرته رويترز.

ومن المقرر صدور بيانات المخزونات الأسبوعية عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية التي تحظى بمتابعة عن مزيد من الكثب الساعة 1430 بتوقيت جرينتش اليوم.



