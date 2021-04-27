3.7 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في 3 جلسات

أبوظبي (وام)

تواصل تدفق السيولة إلى قاعات التداول في أسواق المال المحلية والتي تجاوزت قيمتها 1.26 مليار درهم خلال جلسة أمس، مما رفع من إجمالي قيمة الصفقات المبرمة إلى نحو 3.7 مليار درهم في ثلاث جلسات.

وجاء استمرار تدفق السيولة إلى الأسواق المالية المحلية رغم حالة الهدوء التي سيطرت على حركة المؤشرات العامة وذلك نتيجة عمليات جني الأرباح الطبيعية التي تعرضت لها شريحة من الأسهم القيادية عقب الارتفاعات التي سجلتها في الأيام الماضية.

وكان المؤشر العام لسوق دبي المالي أغلق عند مستوى 2630 نقطة بانخفاض نسبته 0.61% في حين أقفل المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى6120 نقطة في ختام التعاملات.

وبرغم الهدوء الذي سيطر على حركة المؤشرات إلا أن بعض الأسهم نجحت في تحقيق مكاسب جيدة وشملت قائمة الرابحين في سوق العاصمة سهم قيادة السيارات المرتفع إلى 15.76 درهم وذلك بالإضافة إلى سهم جلفار الصاعد إلى 1.58 درهم وسهم المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق 2.30 درهم.

وفي سوق دبي المالي فقد شملت قائمة الأسهم الرابحة سهم العربية للطيران المرتفع إلى 1.31 درهم وسهم السوق 1.08 درهم ودار التكافل 1.07 درهم. وكانت جلسة اليوم شهدت التداول على 220 مليون سهم نفذت من خلال 3781 صفقة.