«سياحة – أبوظبي» تبرم شراكة تعاون مع «تيك توك»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أمس رسمياً عن شراكتها مع «تيك توك»، المنصة الرقمية الأكثر رواجاً بين وسائل التواصل الاجتماعي، والتي انتشرت بوتيرة متسارعة في جميع أنحاء العالم، وذلك ضمن جهود الدائرة المتواصلة لترسيخ مكانة العاصمة والترويج لمقوماتها وتجاربها السياحية الترفيهية المتنوعة.

وتهدف قناة «زوروا أبوظبي» التي تم إطلاقها مؤخراً إلى إفساح المجال لإشراك صانعي المحتوى لعرض أبرز ما تختزله الإمارة من إبداع وأصالة، وإتاحة فرصة إيصاله إلى عدد أكبر من الجمهور في مختلف أنحاء العالم، وتحفيز المتابعين لإدراج العاصمة الإماراتية ضمن خطط سفرهم المستقبلية.

وفي هذه المناسبة، قال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تعد هذه الشراكة الفريدة من نوعها منصة مثالية تتيح الفرصة للعالم أجمع للتعرف من قرب على أبوظبي من خلال المحتوى الذي يقدمه أفراد المجتمع المحلي، والذي يسلط الضوء على أبرز مقوماتها ووجهاتها السياحية المميزة، بالإضافة إلى أصالة شعبها وثقافتها الغنية وعروضها الاستثنائية. وما من منصة أفضل من تيك توك لإبراز كل ذلك، لذا نحن فخورون بهذه الشراكة ونتطلع إلى تطوير قناتنا الرسمية من خلال إرشادات تيك توك وإسهاماتها الإبداعية، وإننا على يقين بأن هذه الشراكة ستعود علينا بالنتائج المرجوة».

من جهته، قال شانت أوكنايان، المدير العام لحلول الأعمال العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وباكستان: «نحن سعداء بهذه الشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لنعمل معاً على تسليط الضوء على كل ما تنطوي عليه الإمارة من جمال، بدءاً من ثقافتها الغنية إلى معالمها البارزة. ونعتقد بأن تيك توك هي الوجهة الأمثل لإظهار كل هذا التميّز. فباعتبارها منصة رائدة لمقاطع الفيديو القصيرة، ستتيح تيك توك للدائرة القدرة على إنشاء وسرد القصص من خلال الإصغاء للمجتمع واعتماد نهج الحضور الدائم، إلى جانب الاستفادة من قوة صانعي المحتوى على تيك توك للارتقاء بالمحتوى الذي تقدمه إلى مستويات جديدة».