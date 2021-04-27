«غرفة أبوظبي» تبحث التعاون مع سفيري مالطا وكوسوفو

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، في مقر «الغرفة»، أفني أريفي سفير جمهورية كوسوفا لدى دولة الإمارات والوفد المرافق له، بحضور عبدالله غرير القبيسي، وهلال محمد الهاملي نائبي مدير عام «الغرفة»، وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مجتمعي الأعمال في أبوظبي وكوسوفا.

كما بحث مدير عام «غرفة أبوظبي» أثناء استقباله ماريا كاميليري كاليجا سفيرة جمهورية مالطا لدى دولة الإمارات، -خلال زيارتها للغرفة- سبل تعزيز أواصر التعاون التجاري والاقتصادي بين مجتمعي الأعمال في إمارة أبوظبي وجمهورية مالطا.

وثمّن زيارة السّفراء لغرفة أبوظبي، مبدياً تطلعه بأن تسهم في الوصول إلى آفاق رحبة من التعاون التجاري والاستثماري المشترك، مستعرضاً مجموعة الخدمات التي تقدمها «الغرفة» لأعضائها والذين وصل عددهم إلى أكثر من 100 ألف عضو.