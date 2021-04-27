«إحصاء أبوظبي» و«فيزا» يوفران قراءات تحليلية لسلوك المستهلك

أبوظبي (الاتحاد)

وقّع مركز الإحصاء - أبوظبي اتفاقية الخدمة مع شركة فيزا، لتوفر بموجبه قراءات تحليلية وبيانات إحصائية حول سلوكيات المستهلك وأنماط السوق. وتفتح هذه الاتفاقية آفاقاً جديدة للتعاون مع القطاع الخاص في مجال البيانات وتسهم في توطيد الصلة مع القطاع الخاص. وذلك في إطار حرص المركز على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص وإشراكه في مجال العمل الإحصائي على مستوى إمارة أبوظبي، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وقَّع الاتفاقية أحمد محمود فكري، مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي وشهباز خان، مدير عام شركة فيزا في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور ممثلي الجهتين، وذلك عبر قنوات الاتصال المرئي.

ويأتي هذا التعاون في ظل توجه المركز نحو بناء شراكات جديدة وتسخير الإمكانات والخبرات الدولية والرائدة في مجال البيانات ليساهم في تحقيق الرؤية الطموحة التي تسعى إليها حكومة أبوظبي. ويتطلع المركز لبناء وتطوير قاعدة بيانات حديثة وذكية تساهم في توفير القراءات الحديثة حول القطاعات الأكثر نشاطاً واستهلاكاً في السوق المحلية، بالإضافة إلى توفير تحليلات تدعم اتخاذ القرارات الاقتصادية، وتعزز من كفاءة الإنفاق وتوجهه نحو القطاعات المهمة في الإمارة.

وشدَّد أحمد محمود فكري، مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي على أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية قائلاً: «القطاع الخاص شريك استراتيجي ومساهم فعّال في عملية التنمية المستدامة. ويمثل هذا التعاون إحدى أبرز الخطوات التطويرية لتحقيق تكامل البيانات ودقتها، من أجل تخطيط استراتيجي يرسم حلولاً استباقية لمواكبة التحديات والتطورات في رحلة إمارة أبوظبي نحو المستقبل. ولا شك أنّ هذا التعاون سيشكل خطوة مثمرة في مجال العمل الإحصائي، إذ إنّه سيتيح تحديد بيانات الإنفاق والاستهلاك لعينة كبيرة من المجتمع في إمارة أبوظبي، وبما يلبي احتياجات صنّاع القرار».

جانبه، أعرب شهباز خان - مدير عام شركة فيزا في دولة الإمارات العربية المتحدة عن ترحيبه بالشراكة الاستراتيجية مع مركز الإحصاء- أبوظبي، والتعاون معه في مجال تحليل البيانات الاقتصادية كونه جهة حكومية رائدة في مجال العمل الإحصائي في إمارة أبوظبي.