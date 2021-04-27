«الاتحادية للرقابة النووية» تعين أول رئيس تنفيذي للسرد ​​القصصي

أبوظبي (الاتحاد)

عينت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أول رئيس تنفيذي للسرد ​​القصصي، وهو أول منصب من نوعه يتم استحداثه في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتشمل مسؤوليات الرئيس التنفيذي للسرد ​​القصصي استخدام الأسلوب القصصي لإيصال رسائل الهيئة والتي تعكس أعمالها وثقافتها وعلاقتها مع شركائها. بالإضافة إلى ترجمة رؤية «الهيئة» إلى رسائل يسهل فهمها، وضمان إدراج آلية السرد القصصي ضمن استراتيجية الاتصال المؤسسي. وقال كريستر فيكتورسن، المدير العام لـ«الهيئة»: «يتمتع أسلوب السرد القصصي بالقدرة على جذب انتباه الجمهور بخلاف الأساليب التقليدية للتواصل.

ويدعم نقل المعلومة ونشر الوعي من خلال استخدام السرد القصصي رفع مستوى معرفة الجمهور بأعمالك».

وقال راشد الفلاحي -الرئيس التنفيذي للسرد القصصي في «الهيئة»: «يعتبر أسلوب السرد القصصي طريقة مميزة تطور هويتك المؤسسية. يريد الجمهور معرفة قصة المنتج الذي يشترونه أو الخدمة التي يتم تقديمها. يعتبر التواصل من خلال رواية القصة من أكثر الطرق فاعلية لتوصيل رسائلك وبناء الثقة تجاه دورك المؤسسي».