اجتماع لمجلس القيادات في «مالية عجمان»

عجمان (الاتحاد)

ترأس الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون المالية والإدارية رئيس دائرة المالية بحكومة عجمان، اجتماع مجلس القيادات الذي تم عقده بحضور مروان أحمد آل علي، مدير عام الدائرة وعدد من المسؤولين في مقر الدائرة.

وناقش المجلس عدداً من المواضيع المطروحة في جدول أعماله والتي تتعلق بالمخاطر المؤسسية في الدائرة ونسب إغلاق ملاحظات التدقيق الداخلي بالإضافة إلى مؤشرات الأداء الرئيسية والخطط التطويرية التي تطبقها دائرة المالية.

واستعرض المجلس تقرير المخاطر المؤسسية وأهم المخاطر التي تؤثر على عمليات الدائرة، وتمت مراجعة سياسة إدارة المخاطر المتبعة، ما يؤكد التزام القيادة العليا تجاه التعامل مع المخاطر المؤسسية.

كما تطرق المجلس إلى تقرير حول دور التدقيق الداخلي في الدائرة، وإحصائيات حول إجمالي ونوع الملاحظات التي تم تسجيلها الربع الأول من عام 2021، والإجراءات المتخذة لإغلاق الملاحظات في الإدارات والمكاتب.

وأخيراً تم استعراض تقرير بنسب إنجاز المشاريع والمبادرات للربع الأول من العام الجاري ومقارنتها مع المستهدف. وفي هذا السياق، تحرص دائرة المالية على بذل كافة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور وفق أعلى المعايير العالمية وبما يتماشى مع رؤية عجمان 2021 التي تهدف إلى بناء مجتمع سعيد واقتصاد أخضر مستدام.