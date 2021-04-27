«دريك آند سكل» تفوز بعقود في الهند وتونس وفلسطين

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «دريك آند سكل إنترناشيونال»، أمس عن فوزها بمجموعة من العقود التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 376 مليون درهم لمشاريع جديدة في تونس والهند وفلسطين لتعزز بذلك وضعها المالي، وأدائها التشغيلي، وتوسعها الدولي.

وتقدمت الشركة أيضاً بعروض أسعار لمشاريع أخرى في الكويت تصل قيمتها إلى ما يقارب 260 مليون درهم، وهي الآن قيد التفاوض، كما تم تقديم عروض أسعار لمشاريع أخرى في العراق تصل قيمتها إلى قرابة 1.49 مليار درهم ويجري التفاوض مع المقاول الرئيسي.

ويأتي فوز دريك آند سكل بهذه المشاريع، وتوسعها في أعمالها لتشمل قطاعات معالجة مياه الصرف الصحي، وتمديد خطوط الأنابيب إلى جانب مشاريع البنية التحتية المتنوعة الأخرى بدعم من الأداء المتميز «باسافانت للطاقة والبيئة» إحدى الشركات المملوكة بالكامل لشركة «دريك آند سكل إنترناشيونال». وقال المهندس شفيق عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة شركة دريك آند سكل إنترناشيونال: «خلال الأشهر القليلة الماضية، استطاعت الشركة توقيع عدة عقود جديدة مثل مشاريع تنقية مياه الصرف الصحي ومشاريع تمديد أنابيب الغاز والبترول، هذا بالإضافة إلى حرصها على تنفيذ العديد من المشاريع الجارية في عدة بلدان وضمان تسليم العقود الحالية وفق الجدول الزمني المحدد».

وأضاف «أن الشركة قامت بتوقيع عقد في الجمهورية التونسية مع شركة فرنسية لتنفيذ مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في جنوب ميليان (تونس) بقيمة تبلغ 178 مليون درهم، وقد باشرت الشركة بالبدء في تنفيذ المشروع حالياً».

ووقعت الشركة عقد بقيمة 34 مليون درهم في الهند لإقامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي، وكانت الشركة قد انتهت من تنفيذ عدة مشاريع لتصفية وتنقية مياه الصرف الصحي في الضفة الغربية بفلسطين.