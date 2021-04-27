«غرفة دبي» تستعرض مزايا الاستثمار بالرعاية الطبية والتصنيع في غانا

دبي (الاتحاد)

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي مؤخراً، ممثلةً بمكتبها التمثيلي في العاصمة الغانية أكرا، وبالتعاون مع مركز الترويج الاستثماري في غانا وشركة دبي للاستثمار، فعالية افتراضية حضرها 236 مشاركاً للتعريف بالفرص الاستثمارية في قطاعي الرعاية الصحية والتصنيع في غانا.

وهدفت الفعالية لاستعراض فوائد ومزايا الاستثمار في غانا في هذين القطاعين، والترويج للاستثمارات المشتركة بين مجتمعي الأعمال في غانا والإمارات، والتعرف على آفاق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.

وأشار عمر خان، مدير المكاتب الخارجية في «غرفة دبي» إلى أن الأسواق الأفريقية تشكل بيئة خصبة للمستثمرين حول العالم، نتيجة تمتعها بمقومات أساسية طبيعية واستهلاكية تعزز من تنافسيتها وقدرتها على استقطاب الاستثمارات، مشيراً إلى أن غرفة دبي تركز في جهودها على تعزيز توسع أعضائها في الأسواق العالمية الواعدة.

ولفت خان إلى أهمية دبي كمركز للشركات الأفريقية، ونقطة انطلاق لها للأسواق الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن الإمارة توفر كل أسباب النجاح والنمو للشركات الأفريقية من بنية تحتية متطورة، ومنظومة تشريعية مرنة وحديثة، وفرص استثمارية مجزية، وقدرة على الوصول إلى كل الأسواق العالمية.