«السيادي السنغافوري» يستثمر 120 مليون دولار في شركة ناشئة

أعلنت شركة upGrad (آب جراد)، العاملة في مجال خدمات التعليم العالي عبر الإنترنت، اليوم أنها حصلت على 120 مليون دولار من شركة تماسيك، شركة الاستثمار القابضة المملوكة لحكومة سنغافورة والتي تدير صندوق الثروة السيادي السنغافوري. ويعد هذا هو أول تمويل خارجي تتلقاه الشركة المتخصصة في تكنولوجيا التعليم. ومنذ تأسيسها قبل ست سنوات، عام 2015، كانت آب جراد مملوكة وممولة ومدارة بالكامل من قبل مؤسسيها، بوصفها شركة ذات كفاءة في رأس المال.

وتعتزم آب جراد استغلال رأس المال الجديد في تعزيز مستوى فريق العمل بها، توسيع نطاق عملياتها في السوق الدولية، رفع قدراتها التكنولوجيا وكفاءة منتجاتها، انتهاز فرص الاندماج والاستحواذ في الأسواق، توسيع نطاق برامج الشهادات الجامعية وشهادات الدراسات العليا، وتطوير عملياتها لتحقيق المستهدف من إيراداتها وهو نحو 2 مليار دولار بحلول عام 2026، وبالتالي ترسيخ مكانتها الرائدة في هذه الصناعة.

وقال روني سكروفالا ومايناك كومار وفالغون كومبالي، الشركاء المؤسسون في آب جراد: "نرحب بالخطوة التي اتخذتها تماسيك في إطار مهمتنا الساعية لدعم نجاحات كل فرد من الأفراد الذين يشكلون القوى العاملة حول العالم، لنكون بالنسبة لهم شريكاً موثوقاً في سعيهم للتعلم مدى الحياة وتحقيقهم التطوير المهني المنشود. ومن شأن رأس المال هذا أن يدعم التزامنا بالتوسع في أسواق دولية جديدة بينما نمضي قدمًا لتحقيق هدفنا المتمثل في تقديم خدمات تعليم عالي ذات جودة وللجميع وبأسعار مدروسة".

جدير بالذكر أن آب جراد تستعد لإطلاق مجموعة برامجها التعليمية عبر الإنترنت في المنطقة، سعياً إلى تمكين المواهب الواعدة في دولها وتأهيلهم لمهن المستقبل.