«أوبك+» تجتمع وسط قلق حيال تنامي إصابات كورونا

لندن (رويترز) - تجتمع أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا اليوم الثلاثاء لمناقشة سياسة الإنتاج وسط تفاؤل حيال الطلب على الطاقة رغم المخاوف بشأن تنامي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الهند والبرازيل واليابان.

أفاد مصدر ووثيقة من «أوبك+» اطلعت عليها «رويترز» أن مجموعة «أوبك+» تعقد اجتماعا للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في 27 أبريل بدلاً من 28 منه كما كان مقرراً في وقت سابق.

وقالت المصادر إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت «أوبك+» تعقد اجتماعاً وزارياً كاملاً غداً الأربعاء كما كان مقرراً أم أنها ستأجله حتى نهاية مايو في ضوء الاتفاق بالفعل على سياسات الإنتاج للأشهر الثلاثة المقبلة.

خفضت «أوبك+»، التي تضخ أكثر من ثلث الإنتاج العالمي، إنتاجها حوالي ثمانية ملايين برميل يومياً - أو أكثر من ثمانية بالمئة من الطلب العالمي - ويشمل ذلك خفضاً طوعياً من السعودية بواقع مليون برميل يومياً.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، اتفقت المجموعة علي عودة 2.1 مليون برميل يومياً للسوق في الفترة من مايو إلى يوليو لتقلص التخفيضات إلى 5.8 مليون برميل يومياً.

ويوم الاثنين، أبقت «أوبك+» على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام دون تغيير، متوقعة زيادة بستة ملايين برميل يوميا للعام 2021 عقب أكبر انخفاض على الإطلاق والذي بلغ 9.5 مليون برميل يومياً العام الماضي بسبب الجائحة.

أبدت المجموعة في تقرير قلقها من التصاعد الأخير للإصابات الجديدة بالفيروس في الهند والبرازيل واليابان بما قد يؤدي لانحراف تعافي الطلب عن مساره رغم التطعيم بأكثر من مليار جرعة من لقاحات كوفيد-19 عالمياً.

وانتعشت أسعار النفط اليوم إثر هبوطها في الجلسة الماضية، لكن كبح المكاسب تنامي المخاوف بشأن الطلب على الوقود في الهند، ثالث أكبر مستورد للخام في العالم.

أورد تقرير «أوبك+» أن المجموعة تتوقع أن تصل المخزونات التجارية إلى 2.95 مليار برميل بحلول يوليو، لتقل عن متوسط 2015-2019، وتظل دونه لبقية العام.

وتوقع أن تقل المخزونات حوالي 70 مليون برميل عن المتوسط للعام 2021 كاملاً، وهو توقع أكثر تفاؤلاً من سابقه الذي كان لانخفاض بمقدار 20 مليون برميل عن المتوسط.