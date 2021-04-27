قرض «أخضر» لمشروع سعودي على البحر الأحمر

دبي (رويترز) قال جون باجانو الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، شركة مشاريع السياحة السعودية الرئيسية، اليوم الثلاثاء، إن الشركة دبرت قرضاً «أخضر» حجمه 14.12 مليار ريال (3.77 مليار دولار) من أربعة بنوك سعودية لبناء 16 فندقاً جديداً.الفنادق جزء من مشروع سياحي فاخر جديد يقام عبر الجزر والصحاري والجبال قرب الساحل الغربي للمملكة من المقرر أن يعمل بالطاقة المتجددة. ويتضمن المشروع مطاراً ووحدات سكنية ومرافق أعمال ومتاجر ومنشآت ترفيهية.

وقال باجانو «إنه تمويل أخضر، وهو الأول من نوعه لتسهيل قرض بالريال السعودي، مما يبعث على الفخر. وسيساعد البنوك على صعيد مسوغاتها البيئية والاجتماعية والحوكمة». وأوضح في مقابلة أن القرض المتجدد البالغة مدته 15 عاماً موقع مع البنك السعودي الفرنسي والسعودي البريطاني وبنك الرياض والبنك الأهلي السعودي. تبلغ فائدة القرض حوالي واحد بالمئة فوق سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية. والمشروع، المملوك ملكية كاملة للصندوق السيادي صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أحد أركان خطة رؤية 2030 للتحول الاقتصادي الرامية إلى تنويع موارد اقتصاد المملكة بدلا من الاعتماد على النفط. تطمح السعودية أن تسهم السياحة بعشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.

وستأتي الطاقة المتجددة للمشروع من شراكة بين القطاعين العام والخاص مع كونسورتيوم تقوده أكوا باور. يمول القرض المرحلة الأولى من المشروع، ومن المقرر أن تصبح الفنادق الستة عشر جاهزة بنهاية 2023، وسيقام 14 فندقا منها على أرخبيل جزر، إضافة إلى فندق في الصحراء وآخر في الجبال.

ومن المقرر افتتاح ثلاثة فنادق بنهاية العام المقبل بالتزامن مع بدء تشغيل مطار البحر الأحمر الدولي. كانت شركة البحر الأحمر للتطوير شرعت في 2019 في مفاتحة البنوك بخصوص قرض المرحلة الأولى، البالغة تكلفتها حوالي 30 مليار ريال.

وقال باجانو «استغرق الأمر وقتاً، لكن كما قلت، هو مشروع معقد. إنها رحلة معقدة، لكن توقيتها مثالي». أبرمت الشركة نحو عشرة خطابات نوايا مع أسماء فندقية بشأن اتفاقات إدارة وستعلن خلال الأشهر القليلة المقبلة «قائمة العلامات التجارية التي ستشارك»، حسبما ذكر باجانو، وستكون معظمها من فئة الفنادق الفاخرة. وقال الرئيس التنفيذي، إنه مازال يتوقع 300 ألف سائح سنوياً في المرحلة الأولى، مضيفاً أنه يتوقع انتعاشاً قوياً للسفر العالمي.