الأسهم الأوروبية تستقر

لندن (رويترز) - لم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء بعد إعلان نتائج أعمال شركات قيادية مثل إتش.إس.بي.سي وبي.بي، في حين أصبح يو.بي.إس أحدث بنك يكشف عن تضرره من التعامل مع شركة الاستثمار الأميركية أرشيجوس. ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.01 بالمئة بحلول الساعة 07.07 بتوقيت جرينتش، إذ عوضت مكاسب أسهم النفط والغاز خسائر أسهم شركات الخدمات المالية.

وحقق المؤشر فايينشال تايمز 100 البريطاني زيادة طفيفة، إذ قفز سهم شركة النفط الكبرى بي.بي 2.6 بالمئة بعدما ارتفعت أرباحها في الربع الأول من العام بشكل كبير بفعل ارتفاع أسعار النفط وتحقيق إيرادات كبيرة من تعاملات الغاز الطبيعي.

وتقدم سهم بنك إتش.إس.بي.سي الذي يركز على آسيا 0.9 توزيع اللقاح في أسواقه الرئيسية بتوقعات اقتصادية أكثر إشراقا. لكن سهم يو.بي.إس تراجع 3.5 بالمئة، إذ تأثر بخسارة غير متوقعة بلغت 774 مليون دولار من أرشيجوس، مما نال من بريق صافي الارباح الفصلية التي تجاوزت التوقعات بارتفاعها 14 بالمئة.

وقفز سهم شركة الشحن الدنماركية دي.إس.في بانالبينا 7.7 بالمئة ليتصدر ستوكس 600 بعد أن وافقت على شراء قسم الخدمات اللوجستية في شركة أجيليتي للمخازن العمومية الكويتية في صفقة قيمتها 4.1 مليار دولار.