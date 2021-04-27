نمو أرباح الشركات الصناعية الصينية 92.3%

بكين (رويترز) - أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء نمو أرباح الشركات الصناعية الصينية 92.3 بالمئة على أساس سنوي في مارس إلى 711.18 مليار يوان (109.66 مليار دولار).

وأظهرت الأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاءات أن ذلك يأتي بالمقارنة مع صعود 179 بالمئة على أساس سنوي شهده أول شهرين.

تغطي بيانات الأرباح الصناعية الشركات الكبيرة التي تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون يوان من الأنشطة الرئيسة. وبالنسبة للفترة من يناير إلى مارس، نمت أرباح الشركات الصناعية 137 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام إلى 1.825 تريليون يوان.