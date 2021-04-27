الأسهم اليابانية تغلق منخفضة

طوكيو (رويترز) - انخفضت الأسهم اليابانية اليوم الثلاثاء، إذ جاءت مجموعة من نتائج أعمال الشركات دون توقعات المستثمرين الطموحة لتعاف قوي للأرباح، فيما تكافح اليابان لاحتواء جائحة كوفيد-19.

وهبط المؤشر نيكي 0.46 بالمئة إلى 28991.89 نقطة، في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.76 بالمئة إلى 1903.55 نقطة. ولم تبد السوق أي رد فعل حيال قرار البنك المركزي إبقاء السياسة دون تغيير، وهو كان متوقعاً إلى حد بعيد. وثبت أن النتائج ضغطت على السوق بعد أن ارتفع نيكي في وقت سابق من العام لذروة ثلاثة عقود على أمل عودة الأوضاع الاقتصادية الطبيعية في السنة المالية التي بدأت في أبريل.

ونزل سهم داي-إيتشي سانكيو 3.5 بالمئة بعدما جاءت توقعات شركة صناعة الأدوية دون ما كان ينتظر للسنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس المقبل.

وفقد سهم هوليك 4.4 بالمئة بعد أن جاءت نتائج شركة التطوير العقاري دون التوقعات. حتى الشركات التي حققت أرباحاً قوية نسبياً ومفاجآت إيجابية لم تسلم من الهبوط، إذ أخفق سهم كانون المنتجة للكاميرات والمعدات الطبية في الحفاظ علي مكاسبه المبكرة. ونزل السهم 1.3 بالمئة رغم أن أرباح التشغيل السنوية جاءت أعلى من توقعات السوق.