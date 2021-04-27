النفط ينتعش بفعل المخاوف من موجة كورونا في الهند

انتعشت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد انخفاض في الجلسة السابقة، لكن من المرجح أن تكون المكاسب محدودة بفعل تزايد المخاوف بشأن الطلب على الوقود في الهند، ثالث أكبر مستورد للخام في العالم، التي تعاني الآن من تصاعد وتيرة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وبحلول الساعة 0658 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت مرتفعا 40 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 66.05 دولار للبرميل، وذلك بعد خسارة 0.7 بالمئة أمس الاثنين. وربح الخام الأمريكي 40 سنتا أو 0.7 بالمئة ليسجل 62.31 دولار للبرميل بعد نزوله 0.4 بالمئة في الجلسة السابقة.

وأمرت الحكومة الهندية الجيش في البلاد بالمساعدة في التعامل مع تزايد انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا، فيما وعدت دول منها بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة بتقديم مساعدات في الوقت الذي تطغى فيه حالة الطوارئ على المستشفيات.



