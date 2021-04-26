«المصرف المركزي»: انتعاش الطلب على القروض

يوسف البستنجي (أبوظبي)

كشفت نتائج استبيان مصرف الإمارات المركزي حول توجهات الائتمان للربع الأول من 2021 عن انتعاش ملحوظ في كل من الشهية الائتمانية والطلب على القروض، سواء التجارية أو الشخصية، داخل الإمارات إلى جانب تخفيف كبير لمعايير الائتمان المتعلقة بالمستويات المسجلة بعد تفشي وباء COVID-19.

وأظهر الاستطلاع نظرة مستقبلية إيجابية للربع الثاني من العام الجاري، مع توقع زيادة في الطلب على القروض من كل من المستهلكين والشركات، في المستقبل، متوقعاً أن تصبح معايير الائتمان لقروض الأعمال والقروض الشخصية أكثر اعتدالاً.

وبخصوص الإقراض للشركات الكبيرة والصغيرة في الربع الأول، أفاد المشاركون في الاستطلاع عن انتعاش معتدل في قروض الأعمال، وهو ما كان واضحاً في جميع الإمارات. وكان الطلب المتزايد على القروض ملحوظاً بين الشركات الكبيرة والقروض التقليدية والقروض الإسلامية.

كما كان هناك عوامل رئيسية مؤثرة في التغيير في الطلب على قروض الأعمال، وفي مقدمتها مبيعات العملاء، وتوقعات سوق العقارات، واستثمارات العملاء في الأصول الثابتة، والتأثيرات الموسمية. وفيما يتعلق بمعايير الائتمان، في المجمل، لوحظ توجه في تخفيف معايير الائتمان.

وحول التوقعات للربع الثاني، كشفت نتائج الاستطلاع عن نظرة متفائلة وتعزيز مستمر للطلب على قروض الأعمال في مختلف إمارات الدولة، متوقعة أن تتراجع معايير الائتمان بشكل أكبر لكل من الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات الكبيرة. وبخصوص الإقراض للأفراد - أشارت نتائج المسح إلى أن الطلب على القروض الشخصية، بشكل إجمالي، ظل في المنطقة الإيجابية واستمر في التعافي.

وكانت الزيادة في الطلب الكلي، والتي كانت تعزى إلى تعزيز الطلب في جميع الإمارات، وعلى الأخص في دبي، واضحة في الإسكان - ملاك السكن، وبطاقة الائتمان الشخصية، والقروض التقليدية، والاستثمارات السكنية.

وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن ارتفاع الطلب كان مدفوعاً بشكل أساسي بتوقعات السوق المالية، وتوقعات سوق الإسكان، والتغير في الدخل، وأسعار الفائدة. وفيما يتعلق بتوافر الائتمان، بشكل إجمالي، من المتوقع أن تحقق الرغبة في الاقتراض والطلب على القروض الشخصية زيادة أخرى، في ظل تراجع متوقع لمعايير الائتمان، بشكل إجمالي، بشكل معتدل.