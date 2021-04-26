2.157 تريليون درهم موجودات 5 بنوك إماراتية

أبوظبي (وام)

ارتفع صافي أرباح 5 بنوك وطنية إلى 6.3 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري وذلك بالتزامن مع الارتفاع الكبير في إجمالي موجوداتها إلى 2.157 تريليون درهم تشكل نحو 70% من إجمالي موجودات الجهاز المصرفي الإماراتي بحسب أحدث البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

وكانت بيانات المركزي قد أظهرت أن إجمالي موجودات القطاع المصرفي وصل إلى 3.179 تريليون درهم في نهاية شهر نوفمبر.

ونجحت البنوك التي شملها الرصد «أبوظبي الأول»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«أبوظبي التجاري»، و«الشارقة الإسلامي»، و«الإمارات الإسلامي»، في استقطاب المزيد من أموال الودائع خلال الربع الأول من 2021 مما رفع من إجمالي رصيدها 1.347 تريليون درهم.

وتفصيلاً فقد ارتفع إجمالي موجودات البنوك التي شملها الرصد بنسبة 4.7% خلال الربع الأول من العام 2021 حيث بلغت قيمتها 2.157 تريليون درهم مقارنة مع 2.059 تريليون درهم في الربع ذاته من العام 2020.

وعلى مستوى الودائع فقد نمت بنسبة 3.6% خلال الربع الأول من العام الجاري قافزة إلى 1.347 تريليون درهم بالمقارنة مع 1.3 تريليون في الربع الأول من 2020 في حين وصل إجمالي قيمة القروض إلى 1.12 تريلون درهم.

وتصدر بنك أبوظبي الأول قائمة أكبر البنوك من حيث إجمالي الموجودات التي ارتفعت إلى مستوى 940.7 مليار درهم مع نهاية الربع الأول من العام 2021 بالمقارنة مع 835 مليار درهم في الربع المقابل من عام 2020 تلاه بنك الإمارات دبي الوطني الذي ارتفعت موجوداته من 691 مليار درهم إلى 695.1 مليار درهم خلال فترتي الرصد وبنك أبوظبي التجاري 395.8 مليار درهم.

كذلك جاء بنك أبوظبي الأول بالمركز الأول من حيث قيمة الودائع التي بلغت 568 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري فيما وصلت في بنك الإمارات دبي الوطني إلى 459 مليار درهم ونحو 238 مليار درهم لبنك أبوظبي التجاري. وعلى صعيد القروض فقد وصلت قيمتها لدى بنك أبوظبي الأول نحو 378 مليار درهم في حين بلغت لدى بنك الإمارات دبي الوطني 436 مليار درهم تقريباً ونحو 236 مليار درهم لدى بنك أبوظبي التجاري.