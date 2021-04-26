20856 عدد فروع الشركات المحلية في الإمارات

أبوظبي (وام)

ارتفع إجمالي عدد فروع الشركات المحلية في دولة الإمارات إلى 20856 فرعا خلال النصف الأول من شهر أبريل 2021 بنمو نسبته 1.5% مقارنة مع النصف الأول من شهر مارس من العام ذاته، وذلك بحسب الأرقام التي وثقها السجل الوطني الاقتصادي.

ويأتي توسع الشركات المحلية بافتتاح المزيد من الفروع في جميع إمارات الدولة مع عودة النشاط إلى القطاعات الاقتصادية والتجارية والذي ظهرت بوادره الأولى اعتبارا من الربع الأخير من العام الماضي.

ولا زالت أبوظبي ودبي والشارقة تستحوذ على نحو 90% من إجمالي عدد فروع الشركات المحلية العاملة في دولة الإمارات وفقا لأرقام السجل الوطني الاقتصادي في مؤشر على النشاط الكبير الذي تشهده هذه الإمارات. وتشكل رخص فروع الشركات المحلية نحو 2.7% تقريبا من إجمالي عدد رخص الأنشطة الاقتصادية في الدولة البالغة نحو 765 ألف رخصة في نهاية النصف الأول من شهر أبريل الجاري. وتعمل فروع الشركات المحلية في كافة الأنشطة الاقتصادية وفي مقدمتها التجارة والصناعة والخدمات والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات الأخرى.