فرنسا تكشف عن استعداداتها للمشاركة في إكسبو دبي

مصطفى عبد العظيم (دبي)

كشفت فرنسا عن تفاصيل استعداداتها النهائية لمشاركة قوية في إكسبو 2020 دبي الذي سينطلق مطلع اكتوبر المقبل ويستمر حتى 31 مارس 2022، واهتمامها بإبراز الإشعاع الثقافي والعلمي والتقني الفرنسي أمام زوار المعرض من خلال جناحها الضخم الذي سيشهد استعراض العديد من الابتكارات الفرنسية.

وأكد مسؤولون فرنسيون خلال مؤتمر صحفي افتراضي أمس، شارك فيه، جان إيف لودريان، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، وإريك لانكيه، المفوض العام لفرنسا في «إكسبو 2020 دبي»، وجوستين ويلرس، مديرة المحتوى والبرامج والمفوضة العامة للمعارض، أهمية المشاركة الفرنسية في إكسبو 2020 دبي الذي يقام للمرة الأولى بالمنطقة والذي يتزامن مع احتفالات دولة الإمارات باليوبيل الذهبي لتأسيسها، وكذلك كونه سيشكل أول حدث عامي الذي سيجمع العالم مجدداً، بعد جائحة كوفيد-19.

وقال لودريان إن إكسبو 2020 دبي سيشكل منصة استثنائية لإبراز الحلول الفرنسية لتحديات المستقبل ولوضع الابتكار العلمي والتقني في خدمة التقدم البشري، خاصة هذه المرحلة التي تتطلب جهدا عالمياً في مواجهة أزمة الجائحة الحالية، بالإضافة إلى تحديات التحول البيئي والتنقل الجديد والثورة الرقمية، مشيراً إلى أنه من هذا المنطلق، أرادت فرنسا أن يكون جناحها في إكسبو 2020 دبي فرصة للتعبير عن الرغبة في «التنوير» في القرن الواحد والعشرين والذي سيتم العمل على تحقيقه بالتعاضد مع 190 دولة ممثلة في هذا الحدث الضخم، من أجل تحقيق الشعار الذي اختارته دولة الإمارات العربية المتحدة «تواصل العقول وصنع المستقبل».

جان إيف لودريان، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية

من جهته قال إريك لانكيه، ان الجناح الفرنسي تم تصميمه ليكون حلقة وصل بين التراث العالمي وبالحلول التي توفرها فرنسا اليوم لبناء عالم أكثر استدامة ومرونة وشمولية، مشيراً إلى أنه بينما تم تزويد مبنى الجناح بألواح شمسية كهروضوئية تمتد على مساحة 2500 متر مربع، سيستضيف الجناح طبعة أصلية من 35 مجلّداً من موسوعة ديدرو ودالمبرت».

من جهتها قالت جوستين ويلرس، إنه تم تصميم جناح فرنسا ليتضمن جزأين يغنيان تجربة زواره، فالمعرض الدائم هو جوهره الأساسي، وهو مكرس لمفهوم التطور، إذ يقدم لرواده ثلاث مساحات محددة يعرض كل منها رؤية للتقدم. وفي إطار هذا المعرض الدائم، سوف يتمكن الزوار من اكتشاف معارض مؤقتة يتم تجديدها كل شهر، وكل واحد منها مكرّس لاختبار تجربة فنية معيّنة: الفن الرقمي (موقع الاكتشاف التاريخي- Histovery- الذي تقدمه لوريال حول نوتردام) ومجموعة أدوات المائدة (مجموعة شلهوب) والفن الحركي (أتيليه كروز-دييز) وفن العمارة (سوسيتيه دو غراند باري تقدمه دومنيك بيرولت) وفن الأزياء (جان بول غوتييه).

وأشارت إلى أن الجناح سينظم مجموعة من الفعاليات المتتالية التي تستمر كل واحدة منها لأسبوعين على مدار فترة انعقاده لمدة ستة أشهر، والتي تستند إلى أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي وضعتها الأمم المتحدة. وتهدف هذه الفعاليات ذات الطابع الخاص التي يمتد كل منها لفترة 14 يوماً، إلى زيادة الوعي العام بالأسباب والتحديات المستقبلية الرئيسة.