وزيرة السياحة المغربية تتفقد الإنشاءات في جناح المملكة بـ«إكسبو دبي»

دبي (وام)

بحثت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، ومعالي نادية فتاح علوي وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي في المغرب، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، لا سيما في ظل تطلع الجانبين إلى مشاركة مغربية فاعلة في أحد أهم الأحداث العالمية «إكسبو 2020 دبي». جاء ذلك خلال زيارة وفد مغربي لموقع «إكسبو 2020 دبي» للاطلاع على الأعمال الإنشائية بجناح المملكة المغربية الشقيقة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين المغاربة في قطاع السياحة وأعضاء المندوبية العامة للجناح المغربي لمعرض «إكسبو 2020 دبي».

وأكدت الوزير المغربية المندوبة العامة للجناح المغربي في معرض «إكسبو 2020 دبي» على عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والتي توطدت في ظل قيادتهما الرشيدة، مشيرة إلى أن الروابط التاريخية بين المغرب والإمارات المبنية على الأخوة الصادقة والمودة المتبادلة التي تجمع بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين، تعززت بشكل ملموس عبر تقوية وتطوير العلاقات الثنائية، من خلال التعاون المثمر والتضامن الفعال لإقامة مشاريع مشتركة في البلدين.

وأشارت معاليها إلى أن المغرب يعمل على تعزيز التعاون مع الإمارات.