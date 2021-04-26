«جمارك أبوظبي» تحتفل باليوم العالمي للملكية الفكرية

أبوظبي (وام)

احتفلت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي باليوم العالمي للملكية الفكرية - الذي يوافق 26 أبريل من كل عام - بمشاركة عدد من الشركاء الاستراتيجيين وأصحاب العلامات التجارية والمسؤولين في الإدارة، بهدف توحيد الجهود للتصدي لكافة محاولات تهريب البضائع المقلدة والمغشوشة.

ونجحت جهود مراقبي ومفتشي الإدارة في إنجاز 48 ضبطية لبضائع مقلدة تضمنت أكثر من 20.2 ألف قطعة مغشوشة، وذلك خلال الفترة من عام 2017 حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، بما يسهم في حماية حقوق الملكية الفكرية لأصحاب العلامات الأصلية داخل الدولة وخارجها.

أهداف استراتيجية

وقال فهد غريب الشامسي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بجمارك أبوظبي: إن حماية حقوق الملكية الفكرية في التجارة الدولية العابرة للحدود يعد أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لجمارك أبوظبي، والذي يجسد جهودها الرائدة في حماية سلامة وأمن المجتمع وتيسير حركة التجارة المشروعة، بما يحقق استدامة النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي.

وأضاف أن جمارك أبوظبي تنتهج سياسة مُحكمة في التصدي لمحاولات تهريب البضائع والسلع المقلدة، والقائمة على التعاون مع كافة الإدارات والهيئات الجمركية في الدولة وخارجها لتبادل الخبرات والمعلومات التي تسهم في تتبع البضائع المغشوشة والتصدي لها، مشيداً بجهود مفتشي جمارك أبوظبي وحرصهم على حماية المجتمع من الآثار الضارة للبضائع المقلدة والحفاظ على مصالح أصحاب الأعمال من الممارسات التجارية غير المشروعة.

ضبطيات

وأشار الشامسي إلى أن عدد الضبطيات المقلدة التي أنجزتها جمارك أبوظبي خلال العام 2017 بلغ نحو 13 ضبطية تضمنت أكثر من 2787 قطعة مقلدة، فيما بلغ عدد الضبطيات خلال العام 2018 نحو 15 ضبطية تضمنت ما يزيد على 2455 قطعة مقلدة، في حين وصل عدد ضبطيات البضائع المقلدة والمغشوشة خلال العام 2019 نحو 14 ضبطية تضمنت 14265 قطعة مقلدة.

بينما بلغ عدد الضبطيات في العام 2020 نحو 3 ضبطيات تضمنت 380 قطعة مقلدة، في حين بلغت خلال الربع الأول من العام الجاري 3 ضبطيات تضمنت 362 قطعة مقلدة.

حقوق المبتكرين

وقالت حميدة الجابري رئيس قسم الاتفاقيات والملكية الفكرية في جمارك أبوظبي: إن الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية يأتي في إطار جهود جمارك أبوظبي في التصدي للبضائع المقلدة والمغشوشة والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية بما يحمي حقوق المبتكرين والمبدعين في مختلف المجالات، إضافة إلى الحرص على توعية أفراد المجتمع بمخاطر وأضرار البضائع المقلدة الصحية والبيئية والاقتصادية.

وأضافت أن الإدارة العامة لجمارك أبوظبي أطلقت مسابقة تثقيفية على حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية 2021، وذلك في إطار التوعية الشاملة التي تتبناها جمارك أبوظبي وتستهدف جميع شرائح المجتمع، ودعت الجمهور للتفاعل مع المسابقة التثقيفية.

وتواصل الإدارة العامة لجمارك أبوظبي جهودها في حماية الملكية الفكرية من خلال عقد ورش عمل توعوية.