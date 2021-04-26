«معهد الابتكار» ينضم إلى تحدي حوسبة «الكوانتوم»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن معهد الابتكار التكنولوجي، أمس، عن قيام مركز بحوث الكوانتوم التابع له بتطوير أول نسخة محاكاة من كيبو (Qibo)، لغة برمجة حوسبة الكوانتوم متعددة الاستخدامات ومفتوحة المصدر، بالتعاون مع باحثين من جميع أنحاء العالم.

ويأتي هذا التطور في أعقاب سلسلة من التصريحات المتتالية التي أطلقها معهد الابتكار التكنولوجي منذ أولى اجتماعات مجلس الإدارة في مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أغسطس الماضي.

ويسعى معهد الابتكار التكنولوجي نحو تحقيق ابتكارات تجعل العالم مكاناً أفضل، وسيسهم تطوير لغة برمجة مفتوحة المصدر بتحقيق فوائد مجدية لمجتمع البحث العلمي.

وتم تصميم لغة Qibo لدعم خوارزميات الكوانتوم عبر أنظمة الكمبيوتر المختلفة، بما في ذلك دعم مسرعات الأجهزة مثل وحدات معالجة الرسومات (GPUs) وأجهزة الكوانتوم المتعددة.

ويتيح هذا التنوع سهولة في إجراء برمجة الكوانتوم ويسرع البحث والتطبيقات.

ويقود فريق مركز بحوث الكوانتوم التابع لمعهد الابتكار التكنولوجي كبير الباحثين البروفيسور خوسيه إجناسيو لاتوري. وقد تم نشر أول محاكاة من كيبو (Qibo) في سبتمبر 2020، ومن المقرر إطلاق النسخة النهائية خلال العامين القادمين.

وقال فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة: «ستوفر لغة كيبو مفتوحة المصدر ميزة كبيرة في عالم البرمجة، وستقدم مساهمة كبيرة لمجتمع الأبحاث وتطوير الاستكشافات العلمية. وتعتبر الدراسات المرجعية الأولية التي تُظهر تفوق كيبو على غيرها من لغات الحوسبة، مؤشراً واضحاً على جودة الأبحاث التي يتم إجراؤها حالياً في مركز بحوث الكوانتوم التابع لمعهد الابتكار التكنولوجي».

ومن جانبه، قال البروفيسور خوسيه إجناسيو لاتوري، كبير الباحثين في مركز بحوث الكوانتوم: «نحن ملتزمون بإنجاز الابتكارات التي تتجاوز الحدود.