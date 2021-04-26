«العالمية القابضة» تستحوذ على 40% من «ريسبونس بلس ميديكال»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الشركة العالمية القابضة عن استحواذها على 40% من شركة «ريسبونس بلس ميديكال» للخدمات الطبية عبر إحدى شركاتها التابعة.

وأصبحت «ريسبونس بلس ميديكال»، منذ تأسيسها في عام 2010، واحدة من أكبر المزودين في دولة الإمارات لنظم إدارة الرعاية الصحية الميدانية ونقل الحالات الطبية الطارئة من مواقع العمل النائية. وتوفر الشركة الدعم الطبي لقطاعات النفط والغاز، والصناعات الكيميائية، ومواقع البناء، والعيادات الميدانية، وخدمات الإسعاف.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة: «تسعى الشركة العالمية القابضة إلى الارتقاء بمشهد الرعاية الصحية في المنطقة، ويساهم استحواذنا على ‹ريسبونس بلس ميديكال› في توسيع حجم ونطاق أعمالنا وخبراتنا لتحقيق التزاماتنا على المستويين الإقليمي والدولي؛ حيث سجلت العيادات الميدانية لهذه الشركة ما يزيد على مليوني زيارة طبية خلال عام 2020».

وقال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «ريسبونس بلس ميديكال»: «تمكنت ‹ريسبونس بلس ميديكال› خلال ما يزيد على عقد من الزمن من ترسيخ مكانتها كعلامة تجارية موثوقة ويمكن الاعتماد عليها.