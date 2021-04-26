شراكة بين الاتحاد للطيران وفريق نيغما

أبو ظبي (الاتحاد)

أعلنت الاتحاد للطيران، أمس، عن شراكة بارزة مع فريق نيغما، بطل الفرق المنافسة في الرياضات الإلكترونية العالمية Esports، والذي تم تأسيسه من قبل الأبطال الفائزين ببطولة International 7.

وسيكون نيغما أول فريق للرياضات الإلكترونية يحظى برعاية من شركة طيران كبرى وستحرص الاتحاد للطيران، ومقرها في أبوظبي، على أن يصل أعضاء الفريق في الوقت المناسب إلى مبارياتهم المختلفة، بعد أن ينعموا بالراحة والنشاط على متن رحلاتها. وتعزز هذه الشراكة مكانة الفريق كواحد من أهم فرق الرياضات الإلكترونية في العالم وتمنحه فرصة التطور والازدهار في هذه الصناعة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات. ويأتي الإعلان عن هذه الشراكة عقب خبر انتقال مقر الفريق إلى أبوظبي، في إطار شراكته مع مبادرة أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية التي أطلقتها شركة twofour54 التي تسعى إلى توحيد العمل والجهود في الإمارة لبناء منظومة مزدهرة وداعمة لصناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية.

في هذه المناسبة، أعلن محمد مراد، أحد مؤسسي فريق نيغما، بالقول: «في صغري، كنت أحلم بأن أكون طياراً، لذا فإن هذه الشراكة مع شركة الطيران المفضلة لدي لأمر مميز على الصعيد الشخصي والمهني.

وقال كريستوفر تيم، أحد مؤسسي الفريق: «إننا ممتنون للاتحاد للطيران بالتزامها الطويل الأمد وبخاصة خلال هذه الفترة العصيبة التي يشهدها العالم». ومن جهتها، صرحت أمينة طاهر، نائب الرئيس لشؤون العلامة التجارية والتسويق والرعاية في الاتحاد للطيران، بالقول: «تشهد صناعة الألعاب الإلكترونية نمواً سريعاً، وبالتوافق مع الاستثمارات التي تخصصها حكومة أبوظبي لهذا القطاع».