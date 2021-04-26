«أوبك+» تبقي توقعات نمو الطلب النفطي

لندن (رويترز) - قالت ثلاثة مصادر من «أوبك+» لـ«رويترز» إن اللجنة الفنية المشتركة المنبثقة عن المجموعة أبقت على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام دون تغيير، لكن بواعث قلق تساورها حيال تنامي إصابات كوفيد-19 في الهند ومناطق أخرى.

وفي أحدث تقاريرها الشهرية عن سوق النفط، رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعها لنمو الطلب العالمي على الخام 70 ألف برميل يومياً إلى 5.95 مليون برميل يومياً.

وقال أحد المصادر «نمو الطلب ما زال عند ستة ملايين برميل يوميا للعام 2021».

وأضافت المصادر أن الاجتماع عبر أيضاً عن مخاوف من أن ينال تزايد إصابات كوفيد-19 في الهند من الطلب على الوقود في ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم.

تسجل الهند أرقاماً قياسية يومية لعدد إصابات كوفيد-19، وقد أمرت اليوم قواتها المسلحة بتقديم يد العون في مواجهة تنامي الإصابات الجديدة الذي يغمر المستشفيات.

تنظر اللجنة الفنية المشتركة في العوامل الأساسية للسوق وتراقب مدى الالتزام بتخفيضات إنتاج النفط.

كانت مصادر في «أوبك+» أبلغت «رويترز» الأسبوع الماضي أن مستويات الالتزام بلغت 113 بالمئة في مارس، دون تغير عن فبراير.