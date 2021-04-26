البحرين: 36% من التجارة الخليجية مع الإمارات

المنامة (الاتحاد) فاق الحجم الإجمالي للتجارة بين البحرين ودول مجلس التعاون الخليجية في الربع الأول من 2021 مستويات التجارة في الفترة السابقة، حيث وصل إلى 1.76 مليار دولار، بزيادة 6% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لإحصائيات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بالبحرين.

وبلغت نسبة التجارة غير النفطية بين البحرين والإمارات في الربع الأول من 2021 أكثر من ثلث التجارة بين البلدين، بزيادة 15% في الربع الأول من 2020 لتبلغ 639 مليون دولار، بينما تشكل التجارة ما بين البحرين والإمارات حوالي 36% من مجمل التجارة مع دول الخليج.

في حين شكلت التجارة بين السعودية والبحرين ما نسبته 45% من إجمالي التجارة مع دول مجلس التعاون الخليجية بقيمة 789 مليون دولار.

كما أظهرت التجارة مع سلطنة عمان أيضا زيادة كبيرة، حيث وصل حجمها إلى 230 مليون دولار بزيادة قدرها 27% عن الربع الأول من عام 2020. وتبعتها الكويت مسجلة 98 مليون دولار في التجارة الثنائية في الربع الأول من عام 2021.

وشملت بعض أكبر الصادرات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى خام الحديد ومنتجات الألمنيوم، الجبن والبسكويت.

يذكر أن الصادرات البحرينية ارتفعت 18% لتصل إلى 1.811 مليار دولار، وزادت قيمة الواردات بنسبة 4% لتصل إلى 3.52 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2021. ويعتبر قطاع الصناعات التحويلية محركا رئيسا للتنويع الاقتصادي في المملكة ومساهما مهما وثابتا في اقتصاد البحرين حيث يشكل 14.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

