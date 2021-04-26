البلاديوم يسجل مستوى قياسياً جديداً

لندن (رويترز) - سجلت أسعار البلاديوم مستوى قياسياً مرتفعاً جديداً أثناء التعاملات اليوم الاثنين مع تجدد القلق من نقص في المعروض من المعدن.

وقفز البلاديوم للبيع الفوري ثلاثة بالمئة إلى 2941 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، قبل أن يتراجع قليلا إلى 2924.60 دولار بحلول الساعة 15.20 بتوقيت جرينتش.

وسجل المعدن، الذي يستخدم كعامل مساعد لخفض العادم في السيارات، مكاسب بلغت 19 بالمئة حتى الآن هذا العام.