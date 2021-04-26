«أبوظبي للجودة» ينفذ جولات رقابية على الأسواق

أبوظبي (وام) نفذ مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة زيارات تفتيشية شملت 292968 منتجاً متنوعاً من المنتجات المقيدة المعروضة في منافذ البيع والمراكز التجارية على مستوى الإمارة منها 4018 منتجاً على المنصات ومواقع البيع الإلكترونية خلال الفترة ما بين عام 2017 إلى الربع الأول من العام الجاري.

ونفذ مفتشو قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين - الذراع الميدانية للمجلس - حملات تفتيشية بهدف حماية حقوق المستهلكين والتأكد من سلامة المنتجات والموازين القانونية المستخدمة والمتداولة في إمارة أبوظبي بما يحقق عدالة الأسواق، حيث تم تنفيذ زيارات تفتيشية على الأسواق والمراكز التجارية خلال الربع الأول من العام الجاري شملت 22247 منتجاً متنوعاً فيما تضمن الزيارات الميدانية 72629 منتجاً خلال العام الماضي.

وتضمنت الحملات التفتيشية منتجات الأجهزة الكهربائية التي استحوذت على المركز الأول من حيث عدد المنتجات التي خضعت للتفتيش بواقع 91857 منتجاً، تلتها ألعاب الأطفال بعدد 7971 منتجاً، تلتها منتجات التبغ والسجائر بعدد أكثر من 70 ألف منتج، تلتها المنظفات وإطارات المركبات والمواد الملامسة للأغذية.