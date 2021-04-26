«حرة عجمان» تسجل 1717 شركة جديدة خلال 2020

عجمان (وام) كشفت منطقة عجمان الحرة عن نتائج الأداء التشغيلي للعام 2020 والذي شهد نمواً ملموساً في عدد الشركات الجديدة المسجلة والبالغ 1717 شركة بنمو وصل إلى 23 في المائة مقارنة بالعام 2019. وجاءت شركات «الأوفشور» بنسبة 11 في المائة من مجموع عدد الشركات الجديدة في خطوة نوعية تؤكد الثقة العالية بالمقومات التنافسية لمجتمع الأعمال والاستثمار في إمارة عجمان.

وبحسب نتائج الأداء التشغيلي للعام 2020 جاء قطاع التعليم في موقع الصدارة بين القطاعات الأكثر نشاطاً من الناحية الاستثمارية بنمو قدره 26 في المائة، فيما سجل قطاع التكنولوجيا نمواً لافتاً في النشاط الاقتصادي والاستثماري بمعدل 20 في المائة ما يمهد الطريق أمام إمارة عجمان لتقوم بدور محوري في توفير البنية التحتية والرقمية المتطورة اللازمة لإنجاح خطة الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة في دولة الإمارات. وبالمقابل عززت المنطقة موقعها الرائد كقوة دافعة لمسار النمو والتنويع الاقتصادي في الإمارة، مقدمة مساهمات فاعلة في تعزيز إجمالي الصادرات لإمارة عجمان بنسبة بلغت 29 في المائة، فيما استحوذت على حصة تقدر بـ 35 في المائة من حجم إعادة التصدير في عجمان خلال العام الفائت.

وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، رئيس منطقة عجمان الحرة إن المنطقة حققت إنجازات نوعية خلال مرحلة استثنائية شهد خلالها العالم تحديات غير مسبوقة نتيجة انتشار جائحة «كوفيد-19». وأوضح أن المنطقة الحرة واصلت خلال العام الفائت دورها الفاعل كرافد حيوي من روافد الاقتصاد الوطني في إمارة عجمان، مقدمة مساهمات كبيرة في إجمالي الصادرات وإعادة التصدير بنسبة 29 في المائة و35 في المائة على التوالي، وهو ما يعود بالدرجة الأولى إلى النهج الاستباقي الذي تتبناه لتكون على أتم الجاهزية والاستعداد لمواكبة التطورات الحاصلة على المستويين المحلي والدولي.

وأظهرت نتائج الأداء التشغيلي للعام 2020 أن المنطقة الحرة تسير بخطى ثابتة وواثقة على درب تعزيز حضورها القوي على الخريطة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية العالمية، من موقعها كمنصة استراتيجية داعمة لخطط التوسعة الطموحة للمستثمرين وكبرى الشركات الوطنية والدولية ومتعددة الجنسيات، متفردة بمحفظة واسعة من الخدمات المتكاملة والحلول المبتكرة والعروض الجاذبة التي تواكب المتطلبات الحالية والناشئة.

وحققت منطقة عجمان الحرة تقدماً لافتاً على صعيد تعزيز جاذبيتها للشركات التجارية، مسجلة نمواً بمعدل 4% في عدد الشركات الجديدة ضمن قطاع تجارة التجزئة في السوق الصيني في إمارة عجمان. وأفادت نتائج الأداء بتسجيل 40 شركة جديدة ضمن السوق الصيني خلال العام الفائت، حيث تحتضن حالياً أكثر من 1100 محل تجزئة وأكثر من 3000 فرد.