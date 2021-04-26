نتائج الشركات ترفع الأسهم الخليجية

دبي (رويترز) - أغلقت أسواق الأسهم الرئيسة في الخليج مرتفعة اليوم الاثنين، في مكاسب قادها المؤشر السعودي بعد نتائج قوية لعدد من الشركات.

ارتفع المؤشر القياسي السعودي 0.9 بالمئة إلى 10231 نقطة، مدعوماً بزيادة 1.8 بالمئة في سهم مصرف الراجحي، وصعود سهم بنك الجزيرة 8.9 بالمئة، بعد أن أعلن ارتفاع صافي الربح الفصلي. وأغلق سهم البنك الأهلي السعودي مرتفعاً 0.9 بالمئة.

أعلن أكبر بنك سعودي اليوم نمو صافي ربح الربع الأول من العام 20.3 بالمئة في ظل تراجع مخصصات انخفاض القيمة وارتفاع الرسوم، مما يعطي مؤشراً على تعاف اقتصادي من إغلاقات العام الماضي لمكافحة الجائحة.

وتقدم مؤشر أبوظبي 0.5 بالمئة إلى 6146 نقطة، مستفيداً مع ارتفاع سهم بنك أبوظبي الأول، 0.7 بالمئة في حين صعد سهم شركة اتصالات 0.6 بالمئة. وختم سهم بنك أبوظبي التجاري معاملات اليوم مرتفعاً 2.3 بالمئة، إذ قفزت أرباح البنك مع تعافيه من أثر تخفيضات للقيمة مرتبطة بشركة إدارة المستشفيات المتعثرة إن.إم.سي هيلث. أعلن بنك أبوظبي التجاري ارتفاع صافي ربح الربع الأول 436 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.1 مليار درهم (299.50 مليون دولار).

وفي سوق دبي، ارتفع المؤشر 0.7 بالمئة إلى 2646 نقطة، مع صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.1 بالمئة، بينما أغلق سهم بنك دبي الإسلامي، على صعود 0.9 بالمئة.

واستقر مؤشر سوق البحرين عند 1487 نقطة، وتراجع مؤشر سوق مسقط 0.1 بالمئة إلى 3721 نقطة، بينما ارتفع مؤشر بورصة الكويت 0.4 بالمئة إلى 6582 نقطة.

وفي قطر، زاد المؤشر 0.4 بالمئة إلى 10906 نقاط، مدعوما بقفزة 3.4 بالمئة لسهم البنك التجاري القطري بعد أن أعلن البنك ارتفاع صافي الربح إلى 602.7 مليون ريال (165.58 مليون دولار) في الربع الأول، من 402.1 مليون قبل سنة. وتقدم سهم منتج البتروكيماويات صناعات قطر 0.4 بالمئة إثر نمو صافي ربح الربع الأول.

وخارج الخليج، تراجع المؤشر المصري القيادي 0.7 بالمئة إلى 10526 نقطة، في ظل خسائر لمعظم أسهمه، مثل فوري الذي انخفض 2.8 بالمئة.









