«وول ستريت» ترتفع عند الفتح

نيويورك (رويترز) - فتحت مؤشرات بورصة وول ستريت الرئيسة الثلاثة على زيادة طفيفة اليوم الاثنين، قبيل إعلان شركات التكنولوجيا الكبرى نتائج أعمال الربع الأول من العام في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 0.74 نقطة إلى 34044.23 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعاً 4.86 نقطة بما يعادل 0.12 بالمئة إلى 4185.03 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 35.57 نقطة أو 0.25 بالمئة إلى 14052.38 نقطة.