«سكيورنسي» تجمع 30 مليون دولار للتوسع في الإمارات

دبي (رويترز) - قالت سكيورنسي للتكنولوجيا المالية اليوم الاثنين: إنها جمعت 30 مليون دولار في أحدث جولة تمويل، وستُستخدم حصيلتها في تنفيذ خطط توسع الشركة. تضمنت جولة التمويل المستثمر الحالي ويزدوم تري إنفستمنت وأبوظبي كاتاليست بارتنرز، وستيت ستريت وبنك يو.إس. وقالت سكيورنسي، التي مقرها واشنطن العاصمة، إنها ستستخدم الأموال لإضافة منتجات جديدة وتوظيف مزيد من العاملين والتوسع في أسواق جديدة. تعمل الشركة في مجالات التكنولوجيا المالية والتنظيمية القائمة على تقنية سلسلة الكتل.

وقال الرئيس التنفيذي دان دوني: «ستكون منصة سكيورنسي الأساسية بمنزلة القضبان التي يمكن أن تتحرك عليها القيمة بأمان مستقبلاً، مع تسوية مالية في الزمن الحقيقي».

وقالت الشركة في بيان إنها تقدمت بطلب للحصول على تراخيص لإنشاء أعمال خدمات مالية منظمة في أبوظبي، حيث تخطط للدخول في شراكة مع كاتاليست بارتنرز لتقديم خدمات الأصول الرقمية. كانت الشركة جمعت العام الماضي 17.65 مليون دولار في جولة تمويل سابقة.