ارتفاع طلبيات السلع الأميركية

واشنطن (رويترز) - ارتفعت طلبيات التوريد الجديدة للسلع الرأسمالية الأساسية المصنعة في الولايات المتحدة دون المتوقع في مارس، لكن من غير المرجح أن يغير ذلك التوقعات لتسارع النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام، إذ أدت المساعدات الحكومية الهائلة وتحسن بيئة الصحة العامة إلى زيادة الطلب.

وقالت وزارة التجارة الأميركية، اليوم الاثنين، إن طلبيات السلع الرأسمالية غير العسكرية عدا الطائرات، والتي تحظى بمتابعة عن كثب لارتباطها بخطط إنفاق الشركات، زادت 0.9 بالمئة الشهر الماضي. وتراجعت طلبيات ما يعرف بالسلع الرأسمالية الأساسية 0.8 بالمئة في فبراير بعد أن اجتاح البرد القارس أجزاء كبيرة من البلاد. وتوقع الاقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز أن تزيد طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية 1.5 بالمئة في مارس.