ارتفاع وتيرة مكاسب الأسهم الإماراتية

أبوظبي (وام) ارتفعت وتيرة التحسن في أداء أسواق الأسهم الإماراتية وذلك بعد نجاحها في جلسة بداية الأسبوع بالمحافظة على تماسكها، وتجاوزت مكاسب القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة خلال جلسة اليوم 4 مليارات درهم. وجاء التحسن الذي شهدته الأسواق المالية بالتزامن أيضا مع زيادة حجم السيولة المتدفقة إلى قاعات التداول، فقد بلغت قيمة الصفقات المبرمة نحو 1.33 مليار درهم في ختام التعاملات.

وتفصيلا على مستوى حركة المؤشرات، فقد ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.73% بالغا مستوى 2646 نقطة في حين أقفل المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 6146 نقطة بزيادة نسبتها 0.48% مقارنة مع اليوم السابق.

وقاد سهم بنك أبوظبي الأول المرتفع إلى 14.60 درهم النشاط في سوق العاصمة، حيث بلغت قيمة الصفقات المبرمة على سهم البنك نحو 270 مليون درهم وذلك بحسب ما يظهره الرصد اليومي للتعاملات.

كذلك ارتفع سهم بنك أبوظبي التجاري إلى 6.34 درهم واتصالات إلى 21.72 درهم وصعد سهم دانة غاز إلى 81 فلسا تقريبا. أما في سوق دبي المالي فقد شملت قائمة الأسهم الرابحة سهم اعمار المرتفع إلى 3.87 درهم واعمار للتطوير 2.75 درهم بالإضافة إلى سهم بنك الإمارات دبي الوطني إلى 12.35 درهم وبنك دبي الإسلامي 4.56 درهم. يشار إلى أن جلسة اليوم شهدت تداول 233 مليون سهم نفذت من خلال 4243 صفقة.