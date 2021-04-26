25598 براءة اختراع مسجلة في الإمارات

أبوظبي (وام) أعلنت وزارة الاقتصاد أن عدد براءات الاختراع المسجلة لديها وصل إلى 25598 براءة اختراع بنهاية العام 2020 في حين وصل عدد طلبات تسجيل براءات الاختراع التي تلقتها خلال العام الماضي إلى 1971 طلبا. وأفادت وزارة الاقتصاد بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية الذي يوافق 26 أبريل من كل عام، بأنها تواصل جهودها في التصدي للبضائع والسلع المقلدة حيث نفذت إدارة الرقابة التجارية بالوزارة 463 جولة تفتيشية وحررت 98 مخالفة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأشارت الوزارة إلى أن إدارة الرقابة التجارية تواصل جهودها في تنفيذ الجولات التفتيشية والاستجابة السريعة لشكاوى أصحاب حقوق الملكية الفكرية لضبط السلع المقلدة والمغشوشة في الأسواق المحلية بما يحمي حقوق المبدعين والمبتكرين ويحافظ على استدامة النمو الاقتصادي. وقالت إن عدد العلامات التجارية المسجلة لديها وصل إلى 269189 علامة تجارية مسجلة وذلك خلال الفترة منذ العام 1992 حتى 21 أبريل الجاري.