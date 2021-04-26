5.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

دبي (الاتحاد) - بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم نحو 5.2 مليار درهم. وشهدت الدائرة تسجيل 275 مبايعة بقيمة 540.45 مليون درهم، منها 41 مبايعة للأراضي بقيمة 100.77 مليون درهم، و234 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 439.69 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تلتها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة، ثم مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم، وتلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم، وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 18 مليون درهم. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 35 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة برج خليفة، وأخيراً مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة الجداف المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 50 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 66 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم. وسجلت الرهون قيمة قدرها 4.61 مليار درهم، منها 7 رهون أراض بقيمة 4.45 مليار درهم، و61 رهن فلل وشقق بقيمة 161.99 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 4 مليارات درهم، وأخرى في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 70 مليون درهم.

أما الهبات فشهدت تسجيل 17 هبة بقيمة 44.09 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 10 ملايين درهم، وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 8 ملايين درهم.