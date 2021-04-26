«جيه.بي مورجان» يضم سندات مصر وأوكرانيا لمؤشراته

لندن (رويترز) - قال محللو بنك جيه.بي مورجان اليوم الاثنين: إن سوق السندات بالعملة المحلية في مصر ستستفيد بما بين 1.4 و2.2 مليار دولار في حالة انضمامها إلى مؤشر للبنك يحظى بمتابعة واسعة. وستستفيد سوق سندات العملة المحلية في أوكرانيا بنحو 100 إلى 200 مليون دولار في نفس الحالة.

وبالنسبة لمصر، يوجد حالياً 14 من إصدارات السندات قيد الفحص للبت في أحقيتها للانضمام، مما سيترجم إلى وزن بحوالي 1.78 بالمئة على المؤشر العالمي.

أما وزن أوكرانيا فسيكون أصغر كثيراً عند نحو 0.12 بالمئة، إذ لا يفي بالحد الأدنى لمعايير المؤشر إلا إصدار واحد من سنداتها. أدرج فريق المؤشر لدى جيه.بي مورجان البلدين على قائمة المتابعة، ومن المتوقع أن يكون القرار الرسمي في غضون ستة أشهر.