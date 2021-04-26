«لوك أويل»: اتفاق «أوبك+» له أفق طويل الأمد

موسكو (رويترز) - قال ليونيد فيدون، أحد المساهمين الرئيسيين ونائب رئيس شركة لوك أويل ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا، اليوم الاثنين: إن اتفاق أوبك+ الذي يهدف إلى تحقيق التوازن في أسواق النفط له أفق طويل الأجل. اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون، فيما يعرف بأوبك+، على الحد من إنتاجهم النفطي لمواجهة انخفاض الطلب في ظل الجائحة. ويستمر الاتفاق الحالي حتى أبريل 2022.

وقال فيدون، الذي يدعم التعاون مع أوبك، لشبكة آر.بي.سي الإعلامية: «علينا أن نعترف بأن لاتفاق أوبك+ أفق طويل الأمد. ربما حتى إلى الأبد في ظل الواقع المناخي الجديد». واتفقت أوبك+ على التخفيف التدريجي لتخفيضاتها، والتي تبلغ في الوقت الحالي نحو سبعة ملايين برميل يومياً، بمقدار 350 ألف برميل يومياً في مايو، ومثلها في يونيو و400 ألف برميل أخرى أو نحو ذلك في يوليو.

وإلى جانب ذلك، قالت السعودية: إنها ستلغي تدريجياً التخفيضات الطوعية الإضافية بحلول يوليو، في خطوة ستضيف مليون برميل يومياً على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة. كانت روسيا قد ترددت كثيراً في التعاون مع أوبك، قبل إبرام اتفاق لتقييد الإنتاج في عام 2016.