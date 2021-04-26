«المركزي المصري» يطرح أذون خزانة

القاهرة (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين: إن مصر ستطرح أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 975 مليون دولار في 28 أبريل. ومن المقرر تسوية العطاء في الرابع من مايو. أظهر مشروع الموازنة العامة لمصر للسنة المالية 2021-2022 أن الحكومة تتوقع زيادة الاحتياجات التمويلية 7.1 بالمئة إلى 1.068 تريليون جنيه (68.1 مليار دولار) مقابل 997.7 مليار جنيه متوقعة في السنة المالية الحالية 2020-2021. وتستهدف مصر في مشروع الموازنة أن تبلغ التمويلات المحلية 990.133 مليار جنيه من الإجمالي، مقارنة مع 832.293 مليار في 2020-2021، والتمويلات الخارجية 78.375 مليار جنيه، انخفاضاً من 165.440 مليار.