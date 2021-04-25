6.7 مليار درهم قيمة التداولات العقارية بالشارقة خلال الربع الأول

الشارقة (الاتحاد)

حقق القطاع العقاري في إمارة الشارقة تداولات بلغت قيمتها 6.7 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2021، بنسبة نمو 84.9% مقارنة بالربع الأول من عام 2020، فيما بلغ إجمالي عدد المعاملات المنفذة في الأشهر الثلاثة الماضية 20.44 ألف معاملة بنسبة ارتفاع بلغت 10.3% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وبلغت المساحة المتداولة في الإمارة 60.3 مليون قدم مربع، وذلك حسب ما كشفه التقرير الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.

وقال عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة أن نتائج تداولات القطاع العقاري في الإمارة خلال الربع الأول من 2021 تؤكد عودة القطاع إلى التعافي التدريجي واستعادة ثقة المستثمرين، وبالاستفادة من الحزمة الثانية من مجموعة المحفزات والتسهيلات والإعفاءات التي قدمتها حكومة الشارقة ممثلة بالمجلس التنفيذي للإمارة في شهر نوفمبر الماضي، والتي أسهمت بشكل مهم في دعم جهات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، وقطاعات الأعمال، والأفراد، وتمكينهم من تجاوز آثار أزمة جائحة كوفيد، وبما يكفل استمرارية التنمية الاقتصادية في مختلف القطاعات.