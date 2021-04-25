محمد بن سيف لـ «الاتحاد»: عدد شركات التأمين كبير وتوفير حوافز للاندماج ضرورة

يوسف البستنجي (أبوظبي)

قال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، إنه يجب توفير حوافز لتشجيع شركات التأمين العاملة في السوق المحلية بالإمارات على الإندماج، بعد أن أصبح عدد شركات التأمين يفيض عن حاجة السوق المحلية ويؤدي إلى نتائج عكسية.

وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان في مقابلة مع «الاتحاد»: إن عدد شركات التأمين العاملة في الدولة كبير، حيث إنه يتجاوز 60 شركة، وهذا عدد يفيض عن حاجة السوق المحلية ويؤدي إلى نتائج عكسية تتعلق بالملاءة المالية والمنافسة الصحية وبمستوى الخدمات التأمينية المقدمة للعملاء، وهنا تبرز جهود الجهات التنظيمية والرقابية في توفير حوافز لتشجع شركات التأمين على الإندماج فيما بينها، والذي سيعود بلا شك بالفائدة على جميع الجهات ذات العلاقة، ويعزز المراكز المالية للشركات وطاقتها الاستيعابية للمخاطر، ويطور من الخدمات التأمينية المقدمة للعملاء.

محمد بن سيف

وأضاف: حقق قطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً ملحوظاً خلال عام 2020 على الرغم من التحديات الكبيرة التي شهدها القطاع، حيث حرصت شركات التأمين في الدولة على اعتماد أساليب جديدة ومبتكرة لمواصلة توفير الخدمات المطلوبة للعملاء على أتم وجه.

وقال: إنه على الرغم من أن وجود الخدمات القائمة على تكنولوجيا المعلومات بات أمراً أساسياً بالنسبة للشركات التي تحرص على استدامة أعمالها، فإنه من المهم أيضاً أن تتمتع هذه الشركات بمرونة وفهم عميق لكيفية تحول سلوك العملاء وتلبية احتياجاتهم المتغيرة بكفاءة أكبر.

استجابة سريعة

وأضاف: استجابت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بسرعة وكفاءة مع تداعيات جائحة «كوفيد-19»، حيث ساهمت استثمارات الشركة المتنوعة في تكنولوجيا المعلومات في ضمان مواصلة العمليات التشغيلية خلال العام 2020 دون انقطاع أو تأثير على الخدمات المقدمة لعملاء الشركة، كما أدت سياسة العمل المرن من المنزل إلى المحافظة على صحة وسلامة الموظفين وعملاء الشركة، مع مراعاة توفير أفضل الخدمات للعملاء دون أي انقطاع.

التأمين على الممتلكات

ولفت الشيخ محمد بن سيف إلى أن قطاع التأمين على الممتلكات الأكثر تضرراً من حيث الخسائر الناجمة عن المطالبات بسبب جائحة «كوفيد-19»، حيث يشمل هذا التأمين في بعض الأحيان التعويض عن الخسائر المالية غير المباشرة الناجمة عن توقف الأعمال نتيجة الإجراءات والتدابير الصحية المتخذة. كما أن هناك قطاعات تأمين أخرى تأثرت سلباً بسبب انخفاض حجم أقساط التأمين، ومنها التأمين على المركبات والتأمين البحري والطيران والهندسي. وبالرغم من ذلك، فقد تمكنت بعض الشركات ومنها شركة أبوظبي الوطنية للتأمين من التغلب على تلك التحديات، واستطاعت تحقيق نمو ملحوظ في أقساط التأمين والأرباح.

القطاع الطبي

وأضاف: لا شك بأن جائحة «كوفيد-19» غيّرت من التوجهات والأسباب التي تدعو المراجعين لزيارة الأطباء والمراكز الطبية، حيث اقتصرت الزيارات الطبية وبخاصة خلال الفترة الأولى من الجائحة على الحالات الطارئة والضرورية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن شركة أبوظبي الوطنية للتأمين التزمت تماماً بالتعاميم والقرارات الصادرة عن الجهات التنظيمية والرقابية المتعلقة بآلية تسوية المطالبات الصحية الناجمة عن «كوفيد-19».

الاستجابة للجائحة

وقال: تمثلت أولى الخطوات التي اتخذناها خلال استجابتنا لجائحة «كوفيد-19» في تشكيل لجنة خاصة تعنى باستمرارية الأعمال وتوفير الخدمات دون انقطاع، وقد تم تكليف هذه اللجنة بمراقبة تأثير تفشي الوباء على أعمالنا، وضمان الالتزام باتباع الإرشادات الحكومية الصادرة في هذا الصدد، فقد اعتمدنا التوجيهات الحكومية كخارطة عمل بالنسبة لنا وسنواصل الالتزام بها، إذ أظهرت حكومة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة كفاءة وحرفية عالية من حيث سرعة الاستجابة واتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية لمنع تفشي الوباء واحتوائه.

المستقبل

وقال: نتطلع إلى المستقبل بإيجابية، ونتوقع ارتفاع وتيرة الأعمال واستمرار حرص العملاء على العمل مع شركات التأمين القوية والموثوقة خلال الأزمات. ونتوقع أن يساهم تأثير التصحيح في شروط وأسعار التأمين بشكل إيجابي على السوق. ومع احتمال تواصل انتشار جائحة «كوفيد-19» على مستوى العالم خلال العام 2021، ستواصل شركة أبوظبي الوطنية للتأمين توفير الدعم للمجتمع المحلي من خلال مجموعة من المبادرات المجتمعية. كما نتطلع لانتعاش وتعافٍ اقتصادي تدريجي، مع التوقعات بنمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة تتجاوز 2.5% خلال العام 2021، وللآثار الإيجابية لبرامج التطعيم الوطنية في جميع أنحاء الدولة.

إعادة التأمين

وأكد الشيخ محمد بن سيف آل نهيان أن تأسيس شركة إعادة تأمين في الدولة أمر إيجابي ويحتاج إلى دراسات فنية ومالية مستفيضة، وتجدر الإشارة هنا إلى أن شركات التأمين المباشر في الدولة ذات الملاءة المالية الكافية والتصنيف الائتماني المتميز من وكالات التصنيف العالمية تقوم بممارسة أعمال إعادة التأمين إلى جانب أعمال التأمين المباشر، فعلى سبيل المثال بلغ حجم أعمال إعادة التأمين الواردة إلى شركة أبوظبي الوطنية للتأمين من السوق المحلية والدولية نسبة 21% من إجمالي أعمالها لعام 2020 وهي تسعى لزيادة هذه النسبة مستقبلاً.

التحول الرقمي

وقال: انطلاقاً من حرص الشركة على وضع العملاء في رأس قائمة اهتماماتها، ستواصل شركة أبوظبي الوطنية للتأمين العمل في برامج التحول الرقمي عبر جميع قنوات التوزيع للعملاء والمنتجات ومحافظ التأمين. كما ستواصل الشركة العمل بالمبادرات والأنشطة التي تهدف إلى توفير الدعم للمجتمع والمساهمة في معالجة التحديات البيئية بما يساهم في تعزيز الصحة والسلامة العامة.

تنويع الأعمال

تواصل شركة أبوظبي الوطنية للتأمين مواكبة التوجهات الرقمية المتزايدة من قبل العملاء من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال مواصلة الابتكار في مختلف المنتجات والخدمات، فقد أسهمت جائحة «كوفيد-19» في زيادة توقعات خدمة العملاء بشكل كبير، وعززت من أهمية حصولهم على الخدمات بشكل صحيح وسريع. وستساهم قدرتنا على توفير خدمات التأمين وإعادة التأمين على المخاطر في أكثر من 70 دولة حول العالم في تنويع خطوط الأعمال التجارية للشركة.