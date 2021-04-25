«دانة غاز» تتراجع عن بيع أصـولها في مصر

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت «دانة غاز» أمس، عن عدولها بيع أصولها البرية في مصر، والتي تم الإعلان عنها سابقاً يوم 25 أكتوبر 2020.

ومع تعذر استيفاء عدد من الشروط المسبقة لاتفاقية البيع، بما يرضي الطرفين وذلك قبل حلول التاريخ النهائي لإتمام اتفاقية البيع والذي توافق في يوم الأربعاء 14 أبريل 2021، فقد قرر مجلس إدارة الشركة مواصلة الاحتفاظ بأصولها البرية المنتجة للنفط والغاز في مصر وتشغيلها، إلى جانب امتياز شمال العريش (القطاع السادس) البحري الاستكشافي ذي الإمكانات الواعدة.

وقال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز»:«لطالما كانت دانة غاز ملتزمة بإتمام صفقة البيع، ولكن ثبت وجود صعوبات بين الطرفين لاستيفاء الشروط المسبقة لإتمام اتفاقية البيع. وعقب انتهاء الموعد المحدد للوفاء بهذه الشروط، وبعد إيلاء الاهتمام الواجب والتمعّن، قررت الشركة تنفيذ حقّها في إنهاء اتفاقية البيع وفقاً للشروط والأحكام التي تتضمنها هذه الاتفاقية.

واختتم الدكتور باتريك قائلاً: «تتمتع دانة غاز بسجل حافل بالنجاح في مصر على مدى السنوات الـ 14 الماضية. ونواصل التزامنا التام بإدارة أصولنا في مصر بما يحقق مصلحة جميع الأطراف المعنية، بما فيها الحكومة المصرية. ونتطلع إلى تحقيق أكبر مردود ممكن من أصولنا البرية المنتجة للنفط والغاز وتوجيه تركيزنا نحو تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات الهائلة لمنطقة امتيازنا البحرية ضمن القطاع السادس، حيث نخطط لحفر بئر استكشافية فيها خلال الربع الأول من العام 2023».