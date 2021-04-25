«ميرال» تتبنى حلولاً لتحقيق التحول الرقمي

أبوظبي (الاتحاد)

اختارت «ميرال» حلول Oracle Fusion Cloud Applications Suite لأتمتة أعمالها الأساسية، بما في ذلك إدارة الموارد المالية والبشرية.

وقال علي نمر، المدير التنفيذي لإدارة التكنولوجيا الرقمية في ميرال: «نركز في ميرال على توفير الحلول التحويلية التي ترتقي بمستوى أعمالنا وكذلك تجارب زوارنا. ومع وجود مجموعة متزايدة من التطورات، أصبح من المهم بالنسبة لنا الحصول على المعلومات والبيانات المحدّثة في الوقت الفعلي في جميع عملياتنا الأساسية. وستساعدنا حلول Oracle Fusion Applications في أتمتة عملياتنا التجارية، وتعزيز الكفاءة على منصة آمنة وشاملة، وبالتالي المساهمة في تنمية اقتصاد أبوظبي المستدام والمتنوع».

وقال راؤول ميزرا، نائب رئيس قسم تطبيقات الأعمال في Oracle الخليج: «تعدّ قدرة أي شركة على الاستمرار بالابتكار مفتاح تفوقها في تقديم الخدمات والحلول التي توفرها الشركات المنافسة وتحقيق النجاح على المدى الطويل. وتلعب شركة ميرال دوراً حيوياً في التنوع الاقتصادي في أبوظبي، ومن خلال تحديثات المنتجات المستمرة وإمكانيات تعلم الآلة، ستساعد حلول Oracle Fusion Applications شركة ميرال على البقاء في صدارة التوقعات البيئية والاقتصادية وتوقعات العملاء سريعة التطور».