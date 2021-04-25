«ويز إير» تُطلق روبوت دردشة ومساعدة افتراضية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة ويز إير عن إطلاق روبوت الدردشة والمساعد الافتراضي الخاص بها «أميليا»، المصممة للارتقاء بمعايير تجربة العملاء التي تقدمها الشركة، من خلال تسهيل حصولهم على المعلومات المتعلقة برحلاتهم، وغيرها من المعلومات العامة المفيدة التي يُمكنهم الاطلاع عليها.

وستجيب المساعدة الافتراضية «أميليا» على جميع الأسئلة العامة المتعلقة بكوفيد-19، والمساعدات الخاصة، والأمتعة، وطُرق الدفع، وإتمام إجراءات السفر، والإلغاء الطوعي، والسفر مع الأطفال الرُضّع، وخدمات «ويز إير» (مثل نادي خصومات ويز، و«ويز فليكس»، و«ويز برويوريتي»، واختيار المقاعد)، وغيرها من الأسئلة حول مختلف المواضيع ذات الصلة. إضافة إلى ذلك، تُقدم خدمة المساعد الافتراضي خدماتها للجميع مجاناً وتُساعد العملاء على إيجاد المعلومات بسرعة وسهولة دون الحاجة للتعامل مع أيّ شخص ودون التواصل مع الوكلاء عن طريق البريد الإلكتروني أو عبر الهاتف، وحتى دون الحاجة إلى تصفّح الموقع الإلكتروني للشركة.