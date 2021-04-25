شراكة لتوزيع زيون وشحوم «أدنوك فويجر»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أدنوك للتوزيع أمس عن دخولها في شراكة لمدة خمس سنوات مع شركة «المكرم لتجارة قطع غيار السيارات ‹أيه – ماب›»، لتوزيع زيوت وشحوم ‹أدنوك فويجر› في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخارج إطار شبكة محطات خدمة أدنوك.

وقال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «أدنوك للتوزيع»: «لقد سعدنا بشراكة التوزيع الجديدة مع «المكرم لتجارة قطع غيار السيارات «أيه – ماب»، ونتوقع منهم تسخير خبرتهم الطويلة داخل الدولة وخارجها في دعم سلسلة توزيع زيوت وشحوم أدنوك بالأفكار المبتكرة، مما يسهم في نهاية المطاف في توفير خدمات ممتازة تفي بتوقعات العملاء». وقال أسد بادامي، المدير العام لشركة «أيه – ماب»، على الاتفاقية الجديدة «تؤكد الاتفاقية الجديدة على العمل الجاد والاستثمار السليم الذي قمنا به من خلال تطوير أنظمتنا وعملياتنا لضمان اتساقها مع معايير الجودة العالية التي تتبعها شركة «أدنوك للتوزيع» في إدارة شبكة توزيعها، ونتطلع إلى أن نصبح جزءاً جوهرياً من سلسلة توزيع زيوت وشحوم أدنوك داخل الدولة على مدى السنوات الخمس المقبلة وما بعدها».

وتخول الاتفاقية شركة «أيه –ماب» حق توزيع زيوت وشحوم «أدنوك فويجر» عبر شبكة واسعة من منافذ البيع المنتشرة في جميع إمارات الدولة السبع، وتسهيل عملية التوزيع لضمان انسياب توزيع منتجات «أدنوك للتوزيع». وتتألف زيوت ‹أدنوك فويجر› من زيوت أدنوك الأساسية عالية الجودة من المجموعة الثالثة «Group III»، وتحمل هذه الزيوت اسم العلامة التجارية «ADbase»، وتصنعها «أدنوك للتكرير» باستخدام خام مربان البرافيني الأصل في مصفاتها الحديثة في الرويس في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتتميز زيوت أدنوك الأساسية عالية الجودة من المجموعة الثالثة بمؤشر لزوجة عالية، مما يجعلها مكوناً مثالياً للزيوت التشحيم، ويضمن كفاءة محركات الأداء العالي والاقتصاد في استهلاك الوقود مع استيفاء متطلبات اللوائح البيئية الصارمة.