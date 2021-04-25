«هيلي» و«إم آر مارين» توقعان اتفاقية تعاون

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة هيلي للاستثمار والتطوير العقاري اتفاقية دعم ورعاية لمشروع «إم آر مارين الرياضي» الذي يعتبر أحدث مشاريع رواد الأعمال في مجال الرياضات البحرية بالعاصمة أبوظبي.

ووقع على الاتفاقية الدكتور مبارك حمد مرزوق العامري رئيس مجلس إدارة شركة هيلي للاستثمار والتطوير العقاري وريم الحساني صاحبة المشروع.

وقالت الحساني «يعتبر مشروع» إم آر مارين الرياضي«أحد المشاريع والاعمال الاحترافية في مجال الرياضات البحرية، ويقع المشروع في جزيرة ياس، ويقدم عدداً من الأنشطة والرياضات البحرية المتنوعة .