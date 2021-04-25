«فرح» تُشغل أكبر مدينة مائية بالأردن

عمان (الاتحاد) أعلنت شركة إيجل هيلز الأردن عن تعيين شركة «فرح إكسبيرينسز» ذ.م.م التابعة لشركة «ميرال لإدارة الأصول»، لإدارة العمليات التشغيلية لمدينة سرايا العقبة للألعاب المائية التي ستكون عند افتتاحها مدينة الألعاب المائية الأولى من نوعها في مدينة العقبة والأكبر على مستوى المملكة.

مدينة سرايا العقبة للألعاب المائية (الاتحاد)

وستضم مدينة الألعاب المائية، التي تم تطويرها وفق أعلى المعايير العالمية، باقة من الألعاب والتجارب الترفيهية والرياضات المائية، إلى جانب عدد من المرافق والمطاعم العائلية المميزة.

وجاء تعيين شركة «فرح إكسبيرينسز» كمشغل رئيسي لمدينة الألعاب المائية انطلاقاً من خبرتها الواسعة وسجلها الحافل في تشغيل نخبة من أبرز المدن والمرافق الترفيهية الحائزة على العديد من الجوائز.